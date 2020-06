Vrijeme u naredna tri dana

Danas, poslije podne i dio večeri kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stupnja.

Utorak pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom se očekuju u Hercegovini i u dijelovima centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 18 do 24 stupnja.

PROGNOZA VREMENA ZA 17.06.2020 (Srijeda)., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u većini područja. U Hercegovini je moguća grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 19 do 25 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 18.06.2020 (Četvrtak)., prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake. Povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovii i na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 22 do 28 stupnjeva.