Žuti meteoalarm upaljen danas do ponoći

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za područja Sarajeva, Banje Luke, Višegrada i Tuzle.

Upozorenje je na snazi do ponoći.

J utros je na sjeveroistoku Bosne i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano.

Prema najavama meteorologa danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavaće ugodnije biometeorološke prilike, u odnosu na proteklih par dana. Stabilnije vrijeme, uz povremene sunčane intervale i više temperature, povoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se djelimično umanjiti. Još uvijek postoji mogućnost da povremeni pljuskovi mjestimično kvare opštu sliku.

U petak 19.06.2020., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 15 do 20, a dnevna od 23 do 29 °C.