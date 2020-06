Žuti meteoalarm zbog grmljavine

Danas će u Bosni preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Hercegovini sunčano uz prolazan porast naoblake tokom dana. Poslije podne ili prema kraju dana pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu Bosne, kao i ponegdje na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. U večernjim satima vjetra u skretanju na jugozapadni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu i sjeveru zemlje do 26 °C.

Za područje Tuzle izdato je žuto upozorenje zbog najavljene grmljavine.