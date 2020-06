Žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika

Za većinu područja u Bosni i Hercegovini izdato je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Upozorenje za područja Banjaluke, Foče, Mostara, Tuzle, Bihaća, Livna, Sarajeva i Višegrada bit će na snazi do ponoći.

Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme. U prijepodnevnim satima kiša i pljuskovi se očekuju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a u drugom dijelu dana u većini područja. U Hercegovini i na istoku Bosne je moguća grmljavina.

Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu i sjeveru zemlje do 24 stepena.

U Sarajevu će danas biti pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

U četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 16 do 21, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U petak se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne, porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu od 15 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U subotu će biti sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. Popodne – kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne – kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 15 do 20, u Hercegovini i Krajini do 25 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).