Bajramska poruka reisu-l-uleme Huseina ef.Kavazovića

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku koju prenosimo u cjelosti:

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu, koji Svojom moći i znanjem određuje sudbine ljudi. Milostivom, Samilosnom, Gospodaru Sudnjeg dana koji nas na kušnju stavlja kako bi pokazao ko će od nas bolje postupiti. Mir i spas neka su na Njegovog posljednjeg poslanika Muhameda, poslanog kao milost svjetovima da im ukaže na smisao postojanja i bit ovoga svijeta.

Braćo i sestre. Danas je dan stajanja na Arafatu (Yawmu-l-Arafah). Sa večerašnjim akšamom će, voljom Božijom, nastupiti deseti dan mjeseca zul-hidžeta, prvi dan Kurban bajrama.

Ove dane hadža ćemo pamtiti po tome što prvi put nakon dugih decenija naše hadžije nisu bile u prilici obaviti hadž i biti sa muslimana iz čitavog svijeta. Hadžski obredi će se ove godine obaviti simbolično uz prisustvo malog broja muslimana, među kojima je i nekoliko Bošnjaka.

I bajram-namaz koji ćemo sutra klanjati u našim džamijama i na musallama trebamo obaviti uz sve mjere opreza i samozaštite. Molim vas da u tome budete revnosni. Poštujte preporuke Islamske zajednice i nadležnih državnih organa. Ne dozvolimo da bolest naruši našu radost.

Braćo i sestre,

Odlazak na hadž je u muslimanskoj tradiciji vrhunac duhovnog puta jednog vjernika, peti islamski šart, nešto čime se vjera upotpunjuje. Sama riječ hadž ima značenje savladavanja prepreka, ulaganja truda da se pređe dug i naporan put. Zato sve nas pozivam da u ovoj godini velikih iskušenja i godini koju ćemo pamtiti po tome što su putevi hodočašća bili zatvoreni, krenemo putem vlastite duhovne obnove i preporoda. Napravimo prve korake na putu vlastitog propitivanja i samokritike. Ne tražimo slabosti kod drugih, nego se zagledajmo u vlastite slabosti.

Dragi članovi i pripadnici Islamske zajednice,

Radost Bajrama podijelite sa komšijama, duhovnim potomcima Ibrahima a.s., i sa svim ljudima. Dostojanstveno, kako priliči muslimanima, obilježite ovaj veliki mubarek dan, ne zaboravite svoju rodbinu, prijatelje i komšije. Oživimo praksu Ibrahima, a.s, prinoseći žrtvu, kurbana. Obavimo to savjesno i odgovorno. Smisao žrtve kurbana i ogleda se u njegovom iskupljenju ljudskog života. Ne dozvolimo da zbog nemara ugrozimo svoje ili živote drugih i tako obesmislimo svoje obrede.

Sa posebnim željama Bajram čestitam našoj braći u Sandžaku i Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu.

Svima vama neka je sretan Kurban bajram.

Bajram šerif mubarek olsun!

BHRT