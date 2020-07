Danas moguće intenzivnije padavine

U sjeverozapadnim dijelovima BiH jutros je pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica i Sokolac 14 stupnjeva, Ivan Sedlo 16, Bugojno i Srebrenica 17, Jajce, Sarajevo i Zenica 18, Bihać i Sanski Most 19, Drvar, Livno, Tuzla i Zvornik 20, Banja Luka i Prijedor 21, Doboj 22, Gradačac, Grude i Trebinje 23, Bijeljina, Mostar, Široki Brijeg i Stolac 24 te Neum 26 stupnjeva.

Danas u jutarnjim satima na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U ostaku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne porast oblačnosti u Bosni i na sjeveru Hercegovine može uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće intenzivnije padavine.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu od 30 do 36 stupnjeva.