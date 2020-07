Do kraja sedmice oblačno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu, upaljen žuti meteoalarm

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, a pretežno sunčano će biti do podne. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom Bosne su izgledni lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, navedeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31. U Sarajevu sunčano prije podne. Više oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

Federalni hidrometeorološki zavod za danas je proglasio žuti meteoalarm za područja Sarajeva, Tuzle, Banjaluke, Foče, Bihaća, Prijedora, Trebinja i Višegrada.

Sutra se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove i zahlađenje u Bosni i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine naoblačenje se prognozira sredinom dana i lokalno kiša može padati u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 23, na jugu zemlje do 29 stepeni.

Prvog dana vikenda u BiH pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između devet i 13, na jugu zemlje do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. Širom Bosne povremeno su mogući lokalni pljuskovi. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između osam i 13 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.