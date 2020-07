I privatne laboratorije u FBiH mogu raditi testiranje na koronu

Federalni ministar zdravstva dr. Vjekoslav Mandić uputio je kantonalnim ministarstvima zdravstva poziv za proširenje laboratorijskih kapaciteta za obavljanje mikrobiološke djelatnosti – laboratorijske izolacije virusne RNA i identifikacije uzročnika zarazne bolesti (SARS CoV-2) radi utvrđivanja dijagnoze na COVID-19.

Imajući u vidu izrazito nepovoljnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH, ali i u bližem i daljem okruženju, što ima za posljedicu veliki pritisak na zdravstvene ustanove, posebno one dijagnostičke, zahtjevam aktiviranje svih rapoloživih resursa i kapaciteta, kako bi se mogli što uspješnije nositi sa ovim zdravstvenim izazovom.

Laboratorijska detekcija koronavirusa SARS-CoV-2 je od izuzetnog značaja za poduzimanje daljnjih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, ali i uspješno liječenje, stoji u dopisu ministra Mandića kojim od kantonalnih/županijskih ministarstava, a u skladu sa svojim ovlastima traži sljedeće:

– Obavijestiti sve registrirane privatne mikrobiološke laboratorije s područja vašeg kantona, da ukoliko su zainteresirani, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostike-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 unutar registriranih mikrobiloških laboratorija.

Uz ispunjavanje posebnih uvjeta i po dobivanju ovlaštenja obavljanja laboratorijske PCR dijagnostike za detekciju SARS-CoV-2, a nakon provednog postupka, privatne mikrobiloške laboratorije, se uključuju u testiranje SARS-CoV-2, kao potpora javnom zdravstvenom sektoru uz obavezno vođenje evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima na COVID-19.

Također, laboratorije će biti dužne dostavljati redovita izvješća nadležnim zavodima za javno zdravstvo kantona i Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH sukladno Pravilniku o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama.

Laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2, i to bez obzira da li se isto obavlja u okviru sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili komercijalno, do sada su mogli obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, i za obavljanje predmetne djelatnosti do sada su verificirani klinički centri Sarajevo, Tuzla, Mostar, Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, kao i Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać.

Određeno je da se u slučaju potrebe za dodatnim testiranjem, u funkciju javnog zdravstva u Federaciji BiH, za obavljanje laboratorijske dijagnostike na COVID-19 može uključiti i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja.

Testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Prilikom pružanja usluga testiranja u komercijalne svrhe na zahtjev građana verificirane zdravstvene ustanove ne smiju koristiti testove i drugu potrebnu medicinsku opremu koju su dobile putem donacija, odnosno koje su im nabavljene iz sredstava proračuna na svim razinama, nego isključivo testove i opremu koju nabavljaju iz vlastitih sredstava.