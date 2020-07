Kako će se odvijati nastava u FBiH?

Foto: Ilustracija

Kako će se nastava od jeseni odvijati u školama u Federaciji BiH znat će se 15 dana prije početka. Način izvođenja nastave neće biti jedinstven, jer će svaki kanton donositi odluku za sebe, ali je jedinstveno to da će sve ovisiti o epidemiološkoj situaciji i da će konačnu riječ dati struka, odnosno Krizni štab Federacije BiH.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ističu kako se razmatraju tri moguća scenarija za početak školske godine a koji će biti provedeni u skladu sa epidemiološkom situacijom koja bude vladala u tom trenuku.Prvi podrazumijeva odvijanje nastave u učionicama uz poštivanje mjera zaštite od koronavirusa. Prema drugom modelu, nastava bi se dijelom odvijala u učionicama, a dijelom on line.

NADIJA BANDIĆ, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje FMON

Da bi se morali postaviti prioriteti koji učenici će nastavu pratiti u školi a za ostale osigurati privremeni dolazak u odgojno obrazovne ustanove. Npr. učenici do 11.godine da imaju nastavu u školi, a svi ostali on line, ili da se naprave manje grupe učenika, ili da se učenici smjenjuju jednu sedmicu na nastavi u školi, a jednu sedmicu on line.

Treći model podrazumijeva potpuni povratak on line nastave ,ali na način da se stvori zajednička digitalna platforma za digitalne sadržaje na kojoj bi bili svi najbolji sadržaji koji bi olakšali nastavu. Epidemiološka situacija se mijenja iz dana u dan pa je, smatra struka, još uvijek nezahvalno govoriti o tome šta nas čeka u septembru.

SINIŠA SKOČIBUŠIĆ, specijalista infektologije -SKB Mostar

Sasvim imamo dovoljno vremena da se o tome donese odluka na vrijeme a učitelji se mogu pripremati i na on lajn i redovnu nastavu. Nadležna tijela krizni štabovi svih nivoa će donijeti odluku na vrijeme.

Odluka o povratku u školske klupe zavisit će od resursa i mogućnosti svakog kantona, ističu u federalnom Ministarstvu obrazovanja i kažu kako ona neće biti jednoobrazna za cijelu Federaciju. Iz resornog ministarstva HNK poručuju kako su počeli sa pripremama za mogućnost on line nastave, ali i oni kao i roditelji priželjkuju povratak đaka u učionice.

RAŠID HADŽOVIĆ, ministar obrazovanja nauke kulture i sporta HNK

Zato što nije samo dio obrazovanja uključen u školstvo, nego i odgoj koji je vrlo bitan i koji se dešava u samoj školskoj zgradi, odnosno učionici. To je onaj popratni dio koji se ne vidi, ali je vrlo značajan za našu djecu.

MIRJANA LAGANIN , udruženje roditelja „Naša djeca“

Ništa ne može zamijeniti živu riječ nastavnika i interakciju među djecom. Stoga roditelji smatraju da su djeca on line nastavom uskraćena za žive vrijednosti redovne nastave.

Kakva jesen čeka učenike nastavnike ali i roditelje, zavisit će samo i isključivo od epidemiološke situacije. Poslijednju riječ o svemu će, kada dođe vrijeme, dati struka.

BHRT