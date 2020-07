Korona i ljeto: WHO preporučila nove mjere zaštite

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je nove savjete za javnost u kojima upozorava da je za vrijeme pandemije koronavirusa za naše zdravlje, najbolje kloniti se dugotrajnog boravka na suncu ili velikih vrućina.

“Izbjegavajte izlaganje suncu ili temperaturama višim od 25 stepeni jer nema dokaza da to sprječava ili liječi Covid-19, a povećava rizik za zdravlje (opekline i bolesti uzrokovane vrućinom). Možete se razboljeti od Covid-19 bez obzira na to koliko je sunčano ili vruće vrijeme, stoga zaštitite sebe i druge redovitim pranjem ruku, kašljanjem u presavijeni lakat ili maramicu i izbjegavanjem dodirivanja lica”, prenosi BHRT.



Time Svjetska zdravstvena organizacija nije htjela reći da UV zrake ne djeluju na virus ili da se on jednako lako širi u otvorenim i zatvorenim prostorima, već da je primarni način širenja pandemije kapljičnim putem, te da nema dokaza da se sunčanjem možemo zaštititi (ili izliječiti) od zaraze Covidom-19.



S druge strane, dugotrajno izlaganje suncu zaista može uzrokovati mnoge zdravstvene probleme i izazvati, na primjer, sunčanicu i kod zdravih osoba.



U jeku pandemije, izlaganje suncu može imati još teže posljedice, pogotovo za one koji su oboljeli, a imaju blage simptome.



Može se, također, dogoditi da zaražena osoba zamijeni simptome sunčanice za one od Covid-19, što može biti opasno.



Preporuka: Ako se Vi ili drugi oko Vas osjećaju loše (vrtoglavica, slabost, tjeskoba, izrazita žeđ ili jaka glavobolja), potražite pomoć. Birajte hladnije mjesto i izmjerite temperaturu.



Pazite da hipertermiju ne zamijenite s vrućicom.



Ako postoji sumnja, odmarajte se u hladnom okruženju najmanje 30 minuta i pijte vodu da nadoknadite tekućinu, izbjegavajući pritom alkohol i napitke s previše šećera i kofeina. Ako tjelesna temperatura ostane visoka, vjerojatno se radi o vrućici i trebali biste se savjetovati s doktorom. Ako tjelesna temperatura padne i osoba se osjeća bolje nakon odmora u rashlađenoj prostoriji, to je vjerojatno povezano s toplinskim stresom. Ako imate bolne grčeve u mišićima, odmah se smirite i legnite u rashlađenu prostoriju te pijte tekućinu koja sadrži elektrolite.



Potražite pomoć, ako grčevi traju duže od jednog sata.



Posavjetujte se sa doktorom, ako osjetite neobične simptome, ako simptomi traju duže ili ako sumnjate na vrućicu.



Odmah pozovite Hitnu pomoć – ako neko ima vruću, suhu kožu i delirij, te ako ima grčeve ili je bez svijesti.



Zemlje s visokim temperaturama, svjedoci smo, imaju čak i povećan broj oboljelih od Covida-19.



Još jedno često postavljano pitanje je: “Da li koronavirus (Covid–19) mogu neutralizirati UV zrake”?



Neka istraživanja pokazuju da su virusi osjetljivi na UV zračenje jer ono ima razoran učinak na DNK i RNK.



No, to ne znači da bismo se trebali kvarcati ili sunčati kako bismo se zaštitili od Covida-19, jer UV svjetlo uzrokuje iritacije kože i rak, a u ovom slučaju ne pomaže.



Da biste se zaštitili, pazite da, kao i do sada, često i temeljito perete ruke te, izbjegavate diranje očiju, usta i nosa, prenosi bhrt.



POŠTUJTE OBAVEZNU FIZIČKU UDALJENOST. ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE I BUDITE ODGOVORNI.

