Malo do umjereno oblačno, sunčanije na jugu

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Na jugu će biti nešto sunčanije. Više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim dijelovima naše zemlje.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura.

Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Biometeorološka prognoza je povoljna.

Više svježine u noćnim i jutarnjim satima, uz sunčane intervale danju, povoljno će djelovati na većinu stanovništva, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti suviše izražene.

Tokom poslijepodneva preporučljivo je biti oprezniji i djelimično reducirati aktivnosti, usljed porasta temperatura i nešto izraženijeg osjeta sparine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.