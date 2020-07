Narednih dana temperature iznad 30 stepeni

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u narednih nekoliko dana može se očekivati vrijeme sa temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa.

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura iznosiće od 25 do 30, na jugu i sjeveru do 33 stepena.

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost prognozirano je i za sutra Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 35 stepena Celzijusa.

Prvog dana vikenda malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti. U Bosni se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stepena.

U Bosni u nedjelju umjereno do pretažno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa, saopšteno je iz FHMZ-a.