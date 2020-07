Narednih dana u BiH oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 13, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 19.07.2020 (Nedjelja)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno su mogući pljuskovi. U većem djelu Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka očekuje se u sjevernim dijelovima Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 20.07.2020 (Ponedjeljak)., u Bosni postupno razvedravanje tokom dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stupanj.

PROGNOZA VREMENA ZA 21.07.2020 (Utorak)., malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 28, na jugu zemlje do 33 stupnja.