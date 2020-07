Nestala 15-godišnja djevojčica, otac prijavio otmicu policiji

Na području Tuzlanskog kantona, tačnije u Lukavcu, jučer u poslijepodnevnim satima je nestala 15-godišnja djevojčica. Njen nestanak je prijavila sestra Emira Nukić.

– Mi smo jučer sjedili ispred kuće u dvorištu. Ona je otišle da baci smeće i nije se vratila. Moja sestra nije imala društvene mreže, nije ni izlazila. Potom je mom ocu zazvonio telefon. Bio je to naš prvi komšija koji je rekao “nećeš je više nikada vidjeti” i prekinuo. Strah me da je ne ubije. Odmah smo prijavili policiji, uključili su se inspektori, svi… Raspisana je potjernica za njim, za Denisom Mehićem. On ima oko 40 godina, nije ni psifički stabilna osoba. Nikada se nismo zamjerili s njim, da nam ovako nešto uradi. Ona ima smao 15 godina, molim se da je živa. Policija je pretresla više lokacija u Tuzli, Banovićim i Lukavcu, ali za sada nema informacija – rekla nam je kroz suze Emira Nukić.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona je saopćeno da je jučer oko 19:40 sati u prostorije PS Lukavac lično pristupio S. N. i prijavio lice inicijala D. M., rođen 1984.godine, općina Lukavac, da je odveo njegovu 15-godišnju kćerku.

– Za 15-godišnjakinjom je raspisana potraga, obaviješten je dežurni tužilac, po čijim uputama postupaju službenici OKP PU Lukavac poduzimaju potrebne mjere – saopćeno je iz policije