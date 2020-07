Obavezni testovi na koronu u Njemačkoj

Foto: Vijesti.baTurska, SAD, Luksemburg: Ko iz jedne od 130 rizičnih zemalja dođe u Njemačku, mora se podvrgnuti testu na koronavirus. Od naredne sedmice ovo pravilo stupa na snagu u cijeloj zemlji. Evo najvažnijih pitanja i odgovora.

Ko treba biti testiran?



Korona testovi trebali bi biti obavezni za sve koji u Njemačku dolaze sa rizičnih područja. Očekuje se da ovo pravilo počne važiti od iduće sedmice.



Njemački ministar zdravstva Jens Spahn odbacio je zahtjev za generalnom obavezom svih onih koji iz inostranstva ulaze na područje Njemačke na korona test. Ovaj test predstavlja “uplitanje u ličnu sferu” i mora biti opravdan, pojasnio je CDU–političar Spahn u nekoliko TV-nastupa.



Međutim, rezultati dobrovoljnih testova na aerodromu u Frankfurtu pokazuju da je 80 posto onih koji su pozitivno testirani na koronu ušlo u Evropu sa područja koja nisu svrstana u rizična.



Pravni osnov za obavezni test je Zakon o zaštiti od infekcije. Član 5 ovog zakona nedavno je izmijenjen i važi za vanredne situacije poput pandemije korone. To omogućava njemačkoj saveznoj vladi da zdravstveni pregled putnika i građana koji dolaze sa područja visokog rizika učini obaveznim – u cilju utvrđivanja i sprječavanja unošenja i širenja prijeteće zarazne bolesti.



Već je uveden dvonedjeljni karantin za građane koji se vraćaju iz visoko rizičnih područja – koji ne važi ukoliko povratnik pokaže da je negativno testiran na koronu.



Koje zemlje se smatraju rizičnim područjima?



Institut Robert Koch je oko 130 zemalja svijeta svrstao u rizična područja: od Afganistana do Centralnoafričke Republike. U okviru Evropske unije, Luksemburg se smatra zemljom rizika a izvan EU to su između ostalih: SAD, Rusija, Turska, Izrael i Maroko ali isto tako i evropske zemlje poput Srbije i Bosne i Hercegovine.



Nekoliko njemačkih saveznih ministarstava zajednički odlučuje o tome koju zemlju svrstati u rizično područje: to su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najvažniji kriterij: broj novoinficiranih ljudi u posljednjih sedam dana. Ako u jednoj zemlji ima više od 50 zaraženih na 100.000 stanovnika, zemlja se proglašava rizičnim područjem.



Međutim, odluka uključuje i da li je izbijanje virusa lokalnog karaktera ili je zahvatilo cijelu zemlju, koliki su kapaciteti za testiranje i šta dotična država čini da obuzda pandemiju.



Trenutno se ispituje mogu li se, pored čitavih zemalja i pojedina područja deklarisati kao rizična područja. Ministarstvo spoljnih poslova, na primjer, već savjetuje građane da ne putuju u pojedine regije. Najnovije upozorenje odnosi se na putovanje u regije na sjeveru Španije: Kataloniju, Aragon i Navarru. Pritom Španija nije proglašena rizičnim područjem.



Kako tačno izgledaju testovi?



Mnogo pitanja je još uvijek otvoreno. Sigurno je da će na aerodromima i morskim lukama biti uspostavljeni Centri za testiranje od korone za putnike koji se vraćaju sa područja visokog rizika. Nakon njihovog dolaska, službenici savezne policije će ukazivati putnicima na mogućnosti testiranja. Koga treba testirati oni će utvrđivati putem kartica koje se moraju popuniti po iskrcavanju sa broda ili aviona: putnici tu unose svoje lične podatke i podatke o destinaciji/mjestima sa kojih su doputovali.



Kako se obaveza na korona testove realizuje u praksi, u nadležnosti je njemačkih pokrajina. Na aerodromima u Frankfurtu, Düsseldorfu, Kelnu-Bonnu, Dortmundu, Münsteru / Osnabrücku, Leipzigu / Halleu, Nirnbergu i Minhenu već postoje centri gdje se provode korona testovi. Berlin će im se uskoro priključiti.



Savezno udruženje njemačkog civilnog vazduhoplovstva založilo se da putnici koji su na proputovanju, budu testirani na odredišnom aerodromu. U suprotnom postoji rizik da će propustiti letove. Većina putnika iz zemalja visokog rizika prvo slijeću u transportna čvorišta Frankfurt ili Minhen a od tamo lete na krajnje destinacije.



Do sada se tokom dobrovoljnih testova, primjerice na aerodromu Köln-Bonn, prvo zabilježe lični podaci i telefonski broj. Rezultati testa se šalju preko odgovarajuće aplikacije u roku od najmanje 24 sata. Dok se ne saznaju rezultati, putnici iz područja visokog rizika moraju u karantin. Ako je rezultat testa negativan, otpada propisani karantin od 14 dana.



Doduše, zemlje izvan Evrope su se prvenstveno našle na listi rizičnih područja Instituta Robert Koch. Zbog toga se većina testova obavlja na aerodromima i u morskim lukama. Ministar zdravlja Spahn je za ZDF rekao da i putnici koji se vraćaju automobilom i vozom unose virus korone u Njemačku. A u slučaju Luksemburga, Njemačka ima susjednu zemlju, koja je rizično područje. Još nije jasno kako će se testirati oni koji dolaze u Njemačku iz ove EU-zemlje.



Ko plaća testove?



Testovi bi trebali biti besplatni za putnike koji dolaze iz rizičnih zemalja. Prošle sedmice su takvi testovi, koji bi se radili direktno na aerodromima, dogovoreni na saveznom i pokrajinskom nivou. Uspjeh se već vidi, kaže jedan zaposleni Centra za testove na koronu u okviru aerodroma Keln-Bonn: “S obzirom da su testovi besplatni, znatno više ljudi dolazi da se testira.”



Ministar Spahn je za ARD i ZDF rekao da testovi na koronu ne bi trebali biti “finansijsko ili socijalno pitanje” za pojednica.



Političarka stranke Zelenih Kordula Schulz-Asche izjavila je za Deutschlandfunk da je zaštita stanovništva javna obaveza. Naglasila je i kako je mnogo razloga za putovanje u rizično područje, ne samo privatnih.



Iz kojih izvora će se financirati troškovi testova još uvijek je otvoreno pitanje. Druge testove na koronu finansiraju zdravstvena osiguranja, a savezna vlada je najavila finansijsku pomoć.



Postoje i kritike zbog preuzimanja troškova za testove. Ministar zdravlja Sjeverne Rajne i Vestfalije, Karl-Josef Laumann, želio bi da svako ko putuje u rizičnu zemlju sam preuzme troškove vakcine. “Svako ko putuje u rizično područje mora znati šta radi i biti svjestan posljedica.” FDP takođe želi da svi oni, koji su bili u visoko rizičnim zemljama, sami plate svoje testove za koronu.





(Vijesti.ba / DW)