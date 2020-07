Prevrnuo se autobus sa državljanima BiH kod Karlovca

U ranim jutarnjim satima dogodila se teška prometna nesreća u Tušiloviću na Državnoj cesti 1 (D-1).

Karlovačka policija javlja da je došlo do slijetanja autobusa slovenskih registracijskih oznaka.



Dogodilo se to na ravnom dijelu prometnice, u nesreći nije sudjelovalo drugo vozilo, a vjerojatno teže posljedice spriječio je betonski stup na koji se autobus – naslonio, prenosi net.hr.



Ipak, vozač i petero putnika prevezeno je u Opću bolnicu Karlovac, no navodno je samo vozač lakše ozlijeđen.



Doznajemo da su svi putnici bosansko-hercegovački državljani, te da je autobus krenuo iz Berlina i Minhena preko Austrije, Slovenije i Hrvatske za susjednu BiH.



Na mjestu događaja u tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato što je uzrok ove nesreće, koja je, čini se, srećom prošla bez težih posljedica.



