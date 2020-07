Rudari rudnika Mramor i Šikulje još čekaju isplatu plaća

Foto: Arhiva

Rudari rudnika Mramor i Šikulje nastavljaju štrajk zbog neisplaćene junske plaće te poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva.

– Stanje se i dalje ne mijenja i još nije riješeno pitanje hoće li doći do isplate plaća. Radimo zajedno s Elektroprivredom na rješenju ovog problema, ali je stanje i dalje takvo da rudari rudnika Mramor i Šikulje ostaju pri svojim zahtjevima da im se isplati plaća. Bez toga oni neće pristati na nastavak proizvodnje – izjavio je Feni predsjednik Sindikata radnika Rudnika Kreka Zuhdija Tokić.



On kaže da su rudari ogorčeni i traže da im se kaže koji dan u mjesecu mogu učekivati isplate plaća.



– Ti ljudi imaju svoje porodice i obaveze prema državi, imaju kredite. Jutros sam bio na sastanku s našom Upravom i nije nam jasno kako je moguće da svi budžetski korisnici imaju redovne plaće i regrese, a rudari su dovedeni u ovakvu situaciju da nemaju plaća. U vrijeme ‘korone’ kada je najteže bilo mi smo radili u stopostotinim kapacitetima, iako smo znali da ne možemo ispuniti sve zaštitne mjere – naveo je Tokić.



Prosječna plaća rudara Rudnika Kreka je 1.100 KM, a metod rada u ovom rudniku je, kako ističe, star oko stotinu godina. U ovaj rudnik, koji je najveći u Federaciji BiH i od kojeg ovisi energetski sektor u BiH te proizvodnja električne energije, trebalo bi investirati oko 158 milona KM.



– Međutim, u rudnike Kreka nije investirano skoro ništa. S druge strane, rudari svojim nadljudskim naporima daju proizvodnju od dva miliona tona uglja na godišnjem nivou, a to je šest hiljada tona dnevno – naglašava Tokić.



Dodaje također da Rudnik Kreka zapošljava oko 3.300 radnika, potreba za proizvodnim radnicima i dalje postoji te ovaj rudnik ne može više smanjivati broj uposlenih.



– Nama treba strateško rješenje, a to je restruktuiranje Rudnika Kreka. Osnovni uslov je kakvu Kreku žele vlasnici, odnosno Vlada FBiH i Elektroprivreda BiH – smatra Tokić.



Rudari se nadaju da će ipak doći do nastavka proizvodnje te da će već danas, kako je rekao, Vlada FBiH riješiti problem isplate plaća.



(Vijesti.ba / FENA)