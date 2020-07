Rusija završila testiranje vakcine, proizvodnja od augusta

Foto: Ilustracija

Rusija će prva u svijetu u augustu započeti masovnu proizvodnju prve vakcine protiv koronavirusa, objavio je “Sputnjik”. Prva ispitivanja su obavljena i, prema najavama, do kraja ove godine moglo bi biti proizvedeno 200 miliona doza vakcine koju je napravio Institut “Gamalej”.

Ispitivanja vakcine protiv koronavirusa na dobrovoljcima na Sečenovskom univerzitetu u Rusiji već su završena, a cilj ove etape ispitivanja bio je da se potvrdi bezbjednost vakcine po zdravlje ljudi, što je i učinjeno.



Institut “Gamalej” još krajem maja je objavio da je njihova vakcina nezvanično ispitana i da se pokazala kao bezbjedna. Vakcini su na sebi ispitivali stručnjaci ovog Instituta, među kojima i pronalazači vakcine i organizatori dokliničkih ispitivanja i tehnolozi.



Direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev kaže da će se na tržištu prvo pojaviti vakcine zasnovane na adenovirusu koje će dobiti zvanično odobrenje u septembru, a vakcina zasnovana na novoj tehnologiji MRNK najranije početkom sljedeće godine jer je potrebno ispitati koliko su bezbjedne.



Dmitrijev procjenjuje da će sljedeće godine biti proizvedeno više od tri milijarde doza vakcina, zasnovanih na adenovirusnim vektorima, “što će omogućiti svijetu da se efikasno bori protiv koronavirusa”.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jučer da će Srbija prije kraja godine imati vakcinu protiv koronavirusa, navodeći da su u toku razgovori sa jednom zemljom koja već daje vakcinu ljudima. On nije želio da precizira koja zemlja je u pitanju.



Portal Raskrikavanje je objavio da se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) trenutno 23 vakcine testiraju na ljudima, ali da za sada nijedna nije odobrena za širu populaciju.



Raskrikavanje dodaje da je jedina vakcina koja bi mogla da odgovara Vučićevom opisu je ona napravljena u Kini i nedavno je odobrena, ali samo za vojsku. Riječ je o vakcini koju proizvodi kompanija CanSino Biologics, ali je ona trenutno u drugoj fazi kliničkih ispitivanja, od ukupno tri faze koje je potrebno da prođe pre nego što bude odobrena.



Ruski akademik: Ne žuriti s vakcinom



Ruski akademik Vitalij Zverev, koji je i naučni direktor Instituta za vakcine i serume “Mečnikov”, podsjetio je da se oko 220 zemalja suočilo sa koronavirusom, ali da je oboljelo od 15 do 20 odsto populacije, dok su svi ostali zaraženi nosioci virusa, a više od polovine njih nema nikakve simptome.



Zverev smatra da uspjeh liječenja koronavirusa ne treba povezivati sa stvaranjem vakcine.



On upozorava da sa vakcinom ne treba žuriti kako ne bi bilo propusta, napominjući da se u uobičajenim okolnostima na vakcini radi od četiri do pet godina.



Mnoge laboratorije i instituti u svijetu ušli su u trku oko stvaranja vakcine protiv covida-19, jer je to, između ostalog, za svaku zemlju – proizvođača stvar prestiža, ali i profita.



Samo u Rusiji se radi na oko 47 vakcina, a tri prototipa ruske vakcine protiv koronavirusa pokazali su svoju efikasnost. U svijetu je razvijen 141 prototip vakcine, a neki tvrde da se radi na znatno više projekata.



(Vijesti.ba / SRNA)