Po prijavi predstavnika OSCZ Sapna u utorak od 15,30 sati, došlo je do aktiviranja nepoznate minsko eksplozivne naprave, NUS-a. Do aktiviranja je došlo prilikom čiščenja i paljenja njive, a jedna osoba je zadobila povrede. O svemu je obavještena policijska stanica Sapna, čiji su pripadnici evakuisali povrijeđenu osobu. Do eksplozije je došlo na terenu koji se ne vodi kao minski sumnjivo područje. Dalju proceduru će sprovesti nadležni istražni organi.

Izvor: RTV Slon