Stanje na putevima u BiH

Velike gužve na prometnicama u smjeru Šibenika 21.07.2018., Vodice – Zbog smjene turista i niza prometnih nesreca stvaraju se velike guzve na cestama prema Sibeniku. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelima: Ormanica (Srebrenik-Orašje), Vinac (Jajce-Donji Vakuf) i Jasen (Prozor-Jablanica). U funkciji su alternativni pravci.

Na putnom pravcu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svakim danom (osim nedjelje) obustavlja se saobraćaj u vremenu od 08 do 14 sati. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Zbog radova na sanaciji mosta u naselju Reljevo (Jošanica-Stup), kao i mosta preko rijeke Drine u Goraždu, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Radovi na sanaciji mostova u toku su na magistralnim putevima: Srebrenik-Šićki Brod (u mjestu Drenik), Olovo-Semizovac (dva mosta preko rijeke Ljubine), na ulazu u Jajce, kao i most na petlji Blatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno.

Izdvajamo i ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmjenjen režim saobraćanja: Doboj-Šešlije (dionica Johovac-Rudanka), Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Prijedor-Kozarac, Grude-Posušje i Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na graničnim prelazima Hum i Metaljka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova.

Vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju u većem dijelu BIH. Vozače molimo da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.