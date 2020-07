Treba li negativan test državljaninu EU čiji supružnik ima pasoš BiH i kakav tačno test treba imati

Savjetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hoffman za Klix.ba je kazao da supružnik državljanina BiH, koji je državljanin neke od zemalja EU ili Šengenskog prostora, može ući u Bosnu i Hercegovinu i bez negativnog testa na koronavirus.

“Bračni drugovi u tom slučaju, ako žele iskoristiti tu pogodnost na račun toga da jedan od supružnika ima pasoš BiH, moraju priložiti vjerodostojan dokument u vidu vjenčanog lista. Dakle, državljanin EU može ući bez testa u BiH ako je u braku s državljaninom BiH“, kazao je.

Ono što je također ostalo nejasno u posljednjoj odluci Vijeća ministara BiH jeste da li državljani EU i Šengenskog prostora trebaju imati negativan PCR ili serološki test, ne stariji od 48 stariji pri ulasku u BiH.

“Do sada svi koji su dolazili su imali PCR test, jer je takva praksa u EU. No, tačno je da je odluka nedorečena jer se neko može pojaviti i sa serološkim”, dodao je Hoffman te istakao još jedan problem zbog kojeg će Granična policija BiH tražiti od Vijeća ministara BiH korekcije.

“Imamo iskustva da državljani zemalja EU dolaze na granicu s potvrdama na različitim jezicima. Šta ta potvrda znači graničnom policajcu ako je na španskom, švedskom, italijanskom ili nekom drugom jeziku? Uredu je ako je potvrda na engleskom jeziku i zbog toga ćemo ići prema Vijeću ministara da se koriguje i taj član i da se navede da su državljani EU dužni imati negativan test s ovjerenim prijevodom”, kaže Hoffman.

On ističe da će se do izmjene ta odluka provoditi onako kako je Vijeće ministara naložilo, i da granični policajci neće nikoga vraćati s granice, ali da je to trenutno plodno tlo za izigravanje propisa od strane stranih državljana.

