U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslijepodne, ponegdje na jugoistoku Bosne i istoku Hercegovine, su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena Celzijusa.