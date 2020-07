U BiH sve više djece zaražene koronavirusom

Na Covid odjeljenju trebinjske bolnice smještena je beba od tri i pol mjeseca, čije je trenutno zdravstveno stanje stabilno. Sa svakodnevnim povećanjem broja zaraženih, povećava se i broj oboljele djece u Republici Srpskoj, ali i Federaciji BiH.

I dok u Republici Srpskoj, osim bebe u Trebinju, nema djece na bolničkom liječenju, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na pedijatriji ima oboljele djece, te na klinici Podhrastovi.

Do sada je na Covid odjeljenju bolnice u Trebinju bilo hospitalizovano šestoro djece, koja su bila kontakti ranije zaraženih osoba. Nijedno dijete nije imalo tešku kliničku sliku i to zato jer su se javljali na vrijeme, kaže naša sagovornica. Pored hospitalizovane djece, u trebinjskoj bolnici bilo je još devetoro djece pozitivne na koronavirus koji su bili u kućnim uslovima.

“Trenutno imamo troipomjesečnu bebu, koja je stabilno, koja ima srednje tešku kliničku sliku, koju liječi infektolog po rasporedu. Ono što je važno naglasiti jeste da su sva djeca bila iz porodičnog kontakta. Znači, najčešće su toj djeci bili pozitivni ili otac ili majka ili oboje”, kaže prim. dr. Ljiljana Buha, načelnica Odjela za pedijatriju trebinjske bolnice.

Trenutno su u Republici Srpskoj zaražena 93 djeteta u dobi do četiri godine, dok je 101 dijete zaraženo u dobi od pet do 14 godina. Najmlađe dijete zaraženo koronavirusom je bila jednomjesečna beba, čije je liječenje završeno u Univerzitetskom kliničkom bolničkom centru Banjaluka.

“Najveći broj djece je iz porodičnih klastera, odnosno dobili su virus od roditelja. Što se tiče hospitalizacija, po našim saznanjima, trenutno nema djece na hospitalnom liječenju, odnosno liječenju u bolnicama. Neka od djece imaju blažu kliničku sliku u smislu temperature, eventualno kašlja, gušobolje, dok druga djeca su, da tako kažemo, potpuno asimptomatska. Imali su možda jedan do dva dana određene smptome poput temperature i kašlja, nakon toga apsolutno nisu imala nikakvih drugih tegoba”, kaže Branislav Zeljković, v.d. ravnatelja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

U proteklih deset dana u Federaciji BiH zaraženo je 492 djece u dobi od nula do 19 godina. Zbog informacija u medijima da na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ima hospitalizovane djece, pokušavali smo saznati koliko je djece na liječenju i kakvo je njihovo stanje. Do zaključenja ovog priloga, nismo dobili odgovor.

Kada se pedijatru u domu zdravlja javi dijete koje ima akutnu respiratornu bolest i povišenu temperaturu, osnovno je uzeti epidemiološku anketu koja će reći da li je dijete bilo u kontaktu sa zaraženim. Ako su uži članovi porodice pozitivni na koronavirus, djetetu se otvara samoizolacija od 14 dana. Ukoliko dijete ima simptome, uradiće se testiranje i njegovo stanje se

prati.

No, koji simptomi signaliziraju da roditelj treba dijete odvesti pedijatru?

“Opšti simptomi su povišena tjelesna temperatura, ponekad znaci proljeva, povraćanje, opšta slabost, glavobolja i gubitak apetita. To su opšti simptomi koji se javljaju kod svih virusnih infekcija. Specifični virus kao što je Covid može izazvati hunjavicu, može izazvati bol u ždrijelu, kašalj… To su opšti simptomi, i to je ono što i pravi teškoću”, kaže Enisa Mulalić, predsjednica Udruge pedijatara Kantona Sarajevo.

Stara pravila po kojima su najugroženiji stariji sa hroničnim oboljenjima, više nisu tako uvjerljiva. Nedavni slučaj pacijenta u Sarajevu koji je bio 1992. godište i nije imao nikakvih bolesti, a preminuo je od Covid-19, veoma je zabrinjavajući za bh. javnost. Povećanje broja oboljelih mlađe životne dobi, ukazuje na to da su riziku izloženi svi.

