U Bosni oblačno, povoljne biometeorološke prilike

U Bosni će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne, ponegdje u Bosni se očekuje kiša ili kratkotrajni pljusak. Poslijepodne – razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i u ostatku Bosne. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura, koja će tokom dana oslabiti.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 13 do 19, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 15 do 22, na jugu od 22 do 27 stepeni.

Nastavlja se period povoljnijih biometeoroloških prilika. U Bosni će preovladavati oblačno vrijeme i pri tome će svježija noć i jutro, uz nešto niže temperature tokom dana, ugodno djelovati na većinu stanovništva.

U Hercegovini će biti sunčanije, također uz umjerene temperature. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.