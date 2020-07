U Neumu kao da nema pandemije: Ljetuju i oni koji ga godinama nisu posjetili

Neum je proteklih mjesec dana postao prava oaza i gotovo jedina moguća destinacija za ljetovanje za mnoge domaće turiste. Čak i oni koji godinama nisu posjetili ovaj bh. gradić na moru sada su se uputili na put preko Svitave.

“Dobar je i Neum”, komentar je koji često čujemo proteklih dana od Bosanaca i Hercegovaca koji su ranije ljetne sezone punili plaže hrvatskog primorja.

A da u Neumu vlada vrela ljetna atmosfera, uvjerio se i reporter portala Klix.ba. Naime, procentualno izraženo popunjenost u Neumu iznosi 80 do 90 posto, kada je riječ o smještaju, ali i prostoru na plaži. No, vikendom popunjenost kapaciteta dosegne i do 100 posto.

Naš reporter izvještava da maske na plaži gotovo niko ne nosi, a takva pojava je zabilježena i kafićima, restoranima ili prodavnicama. Kada je riječ o odstojanju kupača naš reproter nije uočio neku razliku u odnosu na prethodne godine.

Također, pada u oči da su cijene nešto više nego ranije, pa tako flaša Coca-Cole od dva litra košta 3,5 KM. Kafa se u kafićima nigdje ne može naći ispod dvije ili dvije i po KM.

Iznajmljivanje ležaljki košta od šest do sedam KM, a ista cijena se odnosi i na suncobrane. Kada je riječ o atmosferi, tokom večeri se na više mjesta u Neumu može naići na muziku uživo za svaki ukus.

Ipak, koliko je pandemija utjecala na ovogodišnju turističku sezonu, teško je govoriti sa aspekta zaštite zdravlja. Mještani Neuma najviše osjete posljedice kroz slabiju kupovnu moć turista, dok su maske i socijalna distance nepoznanica za većinu ljudi koji su se našli u Neumu proteklih dana.

Na početku sezone, a nakon što je ukinuto vanredno stanje, mnogi su se premišljali o putovanju u Neum zbog neslavnog pute preko Svitave. Međutim, nakon što je Granična policija BiH potvrdila da je građanima BiH dozvoljen tranzit do Neuma preko Hrvatske, povećan je i broj dolazaka u bh. grad na moru.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo nedavno je posjetila Neum poručivši da je zadovoljna zbog činjenice da će ovogodišnja turistička sezona biti spašena.

Podsjetimo da je u Neumu prije nekoliko dana otvorena i manifestacija “Ljeto u Neumu” koja će do 1. oktobra na Somersby Sun Baru na terasi Hotela “Sunce” okupljati brojne muzičare i time upotpuniti ponudu atraktivne bh. destinacije.

Izvor: Klix.ba