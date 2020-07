U Potočarima predstavljen prvi strip o genocidu u Srebrenici

U Emmausovom Međunarodnom omladinskom radnom kampu u Potočarima sinoć je predstavljen prvi strip o genocidu u Srebrenici “Prešli su” autora Admira Delića i Samira Karića.

Prema riječima jednog od autora Samira Karića, promocija privukla je veliku pažnju mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. “Zahvaljujemo se Emmausu na prilici da predstavimo strip u Potočarima. Vrlo je važno da se sjećanje na genocid u Srebrenici njeguje kroz različite forme umjetnosti, posebno one koje će najveći zločin u Evropi nakon 2. svjetskog rata približiti mladima. Smatramo da je u budućnosti potrebno što veći broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i svijetu uključiti u aktivnosti i projekte, kojima se podsjeća na genocid” – rekao je Feni Karić. Ističe da je posebno važno činjenice predstaviti mladima izvan Bosne i Hercegovine, koji će istinu o genocidu širiti u svojim zemljama. Emmaus to čini na, smatra on, dobar način, jer pored radnog kampa, mladi uče i o genocidu u Srebrenici. “Strip ‘Prešli su’, koji je preveden i na engleski jezik, mladim ljudima na jednostavan način donosi priču i jednom segmentu genocida u Srebrenici” – dodao je Karić. Inače, priča stripa “Prešli su” prati 15-godišnjeg dječaka Ahmeda, koji zajedno s ocem i hiljadama drugih civila, kreće pješke iz Potočara prema slobodnoj teritoriji. Otac mu je ubijen u šumi, a on preživljava strijeljanje u Kravici. Svi mladi koji su sinoć prisustvovali promociji, od organizatora su dobili po jedan primjerak stripa, jedni na bosanskom, a drugi na engleskom, čime će istinu o genocidu širiti u svojim sredinama.

(Fena)