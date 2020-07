Vakcina protiv korona virusa mora da bude bezbjedna

Foto: Ilustracija

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da bi vakcina protiv korona virusa bi trebalo da bude efikasna i bezbjedna.

“Ključni zahtjevi su da vakcina mora da bude bezbjedna i dokaže efikasnost. Moramo da budemo apsolutno sigurni u njenu efikasost, time ćemo se voditi kada budemo donosili dalje odluke u vezi sa vakcinacijom na korona virus”, rekao je Putin tokom onlajn sastanka o epidemiološkoj situaciji u Rusiji.



On je ocijenio da su ruski objekti za istraživanje napravili “ozbiljan napredak” u tom pogledu, prenosi TAS S.



Međutim, on je ukazao na potrebu da se djeluje što je moguće pažljivije, uz “poštovanje svog zahtjeva i pravila u ovoj komplikovanoj oblasti”.



Putin je dao uputstva kako bi se osigurao neophodan nivo proizvodnje lijekova protiv korona virusa.



“Pozivam vladu i domaće farmaceutske proizvođače da konstantno prate zalihe lijekova na domaćem tržištu, uključujući lijekova koji su se dokazali efikasnim u liječenju korona virusa”, poručio je Putin.



Kako je ranije objavljeno, Rusija namjerava da bude prva u svijetu koja će odobriti vakcinu za korona virus, i to za manje od dvije nedelje.



(Vijesti.ba / Tanjug)