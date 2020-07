Za ukop 11. jula u Potočarima spremni posmrtni ostaci osam žrtava

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci osam žrtava genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici.

Posmrtni ostaci se nalaze u Komemorativnom centru u Tuzli odakle će u srijedu biti prebačeni u prostorije JKP „Gradska groblja“ Visoko. Ispraćaj tabuta iz Visokog za Potočare će biti 9. jula – izjavila je Feni glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.

Dodala je da, ukoliko se neka od porodica žrtava do same dženaze, odnosno ispraćaja tijela, odluči ukopati posmrtne ostatke žrtve, to će joj biti i omogućeno.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana u Memorijalnom centru Potočari je Salko (Ahme) Ibišević, iz Ljubovije. On je imao svega 23 godine kada je likvidiran. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u sekundarnoj masovnoj grobnici Liplje u općini Zvornik 2001. godine.

– Porodica je smogla snage da njegove posmrtne ostatke identificira tek 19 godina kasnije, u martu ove godine, kada je i dala saglasnost za ukop na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Potočari – kazala je Fazlić.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hasan (Alije) Pezić iz mjesta Pustoše kod Vlasenice.

On je imao sedamdeset godina kada je ubijen, a nestao je 1995. godine na području Kozluka. Njegovo tijelo je i ekshumirano iz masovne grobnice u Kozluku 1999. godine. Hasan je identifikovan zvanično tek ove godine, 21 godinu kasnije te je porodica prilikom identifikacije i dala saglasnost za njegov ukop.

Fazlić napominje da su ove godine, zbog pojave epidemije, sedam porodica koje su ranije dale saglasnost za ukop posmrtnih ostataka svojih najmilijih te saglasnosti povukle, u najvećoj mjeri zbog činjenice da mnogi članovi porodica žrtava zbog epidemije neće moći prisustvovati dženazi i ukopu ove godine u Potočarima.

U mezarju Memorijalnog centra Potočari ove godine bit će ukopani:

Sead (Huso) Hasanović, rođen 1971. u Krivačama kod Han Pijeska

Alija (Bekto) Suljić, rođen 1969. u Poznanovićima, Srebrenica

Hasan (Alija) Pezić, rođen 1925. u mjestu Pustoše

Hasib (Šaban) Hasanović, rođen 1970. u Slatini kod Srebrenice

Zuhdija (Suljo) Avdagić, rođen 1947. godine u Novoj Kasabi

Bajro ( Ramo) Salihović, rođen 1943. u Voljavici kod Bratunca

Ibrahim (Hamid) Zukanović, rođen 1941. u Sasama kod Srebrenice

Salko (Ahmo) Ibišević, rođen 1972. godine u Ljuboviji.

U Komemorativnom centru u Tuzli nalaze se posmrtni ostaci još 97 žrtava za koje je stigao DNK nalaz o identitetu, ali te žrtve nisu zvanično identifikovale porodice.