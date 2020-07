Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena

Foto: Ilustracija

Upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za područja Banjaluke, Foče, Sarajeva, Višegrada, Bihaća, Livna i Tuzle. Za područje Mostara, upozorenje je izdato zbog povišenih temperatura zraka koje bi se mogle kretati između 34 i 37 stepeni.

Danas se u Bosni očekuje nestabilno vrijeme. Širom Bosne su izgledni pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima pljuskovi su mogući u sjevernim područjima Hercegovine. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje od 32 do 37 stepeni.

U Sarajevu prije podne pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima moguć je pljusak kiše. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.

U petak u Bosni se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Pretežno oblačno na sjeveru Hercegovine gdje su povremeno mogući pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje od 31 do 35 stepeni, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

U subotu u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine su uglavnom Bosni, a u Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.