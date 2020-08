Muslimani sutra obilježavaju Dan Ašure

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 10. dan mjeseca muharrema 1442. hidžretske godine koji se u islamskoj tradiciji naziva Danom Ašure ili Jevmu Ašura, ove godine je u subotu, 29. augusta.

Dan ašure je zastupljen kod muslimana, ali njegovo obilježavanje treba biti u skladu s Kur’anom i sunnetom.

Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju posebno jelo koje se zove ašure, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća i začina, sedam ili više namirnica.

Time se podsjeća na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele.

Širom muslimanskog svijeta pa i u BiH, hašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, kuhana i jede se desetog dana muharema, na Dan ašure.

U Sarajevu je ‘Sinanova tekija’ svečano obilježavala Dan ašure, ali ove godine će zbog koronevirusa, program će biti skroman, uz ograničen broj vjernika.

Deseti dan mjeseca muharema je još poznat kao “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a ima nekoliko značajnih događaja koji su se desili Božijim poslanicima na ovaj dan.

Evo nekih od tih događaja: Musa a.s je uspio, sa Izraelićanima, prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma, a Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa.

Također je Junusa a.s izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora, a na taj dan je Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu.

Prenosi se i to da je trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila Jusufa a.s. iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti.

Isa a.s je rođen i podignut sa ovog svijeta. Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je bačen) takođe na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina Ismaila.

Ocu Jusufa a.s, Jakub a.s povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom, a Ejjubu a.s je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti. Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraelićanima.

Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda a.s. je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca, a u hadisu se kaže: “Post ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim).

federalna.ba/Fena