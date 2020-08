Normalzovan saobraćaj kod tunela Drenik, radovi na mostu u Špionici

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na putnim pravcima: Tarčin-Konjic (kod mjesta Zukići), Olovo-Semizovac (dva mosta preko Ljubine), Pelagićevo-Srebrenik (u mjestu Špionica), kao i na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Izdvajamo i ostale dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraća usporeno: Brčko-Bijeljina, Livno-Kamensko, Podnovlje-Modriča, Grude-Posušje-Rakitno i Kobiljača-Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prelazima Gorica i Zupci pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BIH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Na graničnom prelazu Klobuk (Trebinje-Nikšić) nema dužih zadržavanja na izlazu iz BIH, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva prelaza (na ulazu u C. Goru). Na graničnom prelazu Hum/Šćepan Polje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova. Na GP Metaljka (Čajniče-Pljevlja) moguć je ulazak u Crnu Goru u vremenu od 07 do 19 sati.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Obustava saobraćaja na snazi je i u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf), a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela.

Zbog izvođenja radova na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (kod mjesta Bjelajce) do kraja mjeseca obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad.