U Crnoj Gori trenutno boravi više od 27 hiljada turista, najviše gostiju iz BiH

Sedam dana od otvaranja crnogorskih granica državama regiona, uz serološki ili PCR test, u Budvi se bilježi osjetan rast broja gostiju.

U metropolu crnogorskog turizma najviše dolaze gosti iz Bosne i Hercegovine, pišu crnogorske Vijesti.

To bi, barem malo, moglo popraviti praktično propalu turističku sezonu zbog epidemije koronavirusa.

Tako je, od trenutno 27.200 turista u cijeloj Crnoj Gori, skoro 11.000 registrovano upravo u Budvi.

“U odnosu na prije sedam-osam dana primjetno je da imamo oko dvije do tri hiljade više gostiju u našem gradu. Najveći broj turista u Budvi su gosti iz BIH, Ukrajine, Bjelorusije i Albanije, ima nešto i iz Rusije i u posljednjih sedam do deset dana ima registrovanih turista primjetno i iz Srbije”, kazala je direktorica TO Budva Maja Liješević.

Preko 3.000 gostiju u Budvi je u privatnom smještaju. U hotelima ih je duplo više, oko 7.700, pa uz popularne cijene i stroge higijenske mjere, tek očekuju veći priliv gostiju.

“Broj rezervacija se uvećava tri četiri puta na dnevnom osnovu nakon što je najavljeno da će se države Zapadnog Balkana otvoriti i da će se liberalizovati i granice prema Sjedinjenim Američkim Državama. Sad su cijene niže između 40 i 60 posto. Utisak je mnogo bolji, rezultat će se znatno popraviti, ali ne do te mjere da bi mogao da ublaži gubitke”, rekla je za TV Vijesti PR hotela Maja Vukićević.

Na jučerašnji dan evidentirano je tek 15 posto ostvarenog turističkog saobraćaja u odnosu na isti prošlogodišnji period.