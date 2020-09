Bajević objavio spisak za baraž, nekoliko novih imena

Foto: Ilustracija

Reprezentacija BiH narednog mjeseca igra tri utakmice, a najvažnija je ona sa Sjevernom Irskom u okviru baraža za plasman na EURO 2020.

Za ovaj susret koji je zakazan na stadionu „Grbavica“ u Sarajevu 8. oktobra, te za duele u 3. i 4. kola Lige nacija sa Holandijom 11.10. u Zenici, te Poljskom tri dana kasnije u Varšavi selektor Dušan Bajević je pozvao 30 igrača.

– Igramo tri utakmice u 7 dana što će biti veoma naporno, čak i ako se niko ne povrijedi ili razboli, zato smo odlučili pozvati njih 30 na pripreme – objasnio je Bajević.

Selektor je još dodao:

– U ovom trenutku najviše se bojimo povreda, jer će do okupljanja naši igrači odigrati još jednu utakmicu. Nadam se da sa Bičakčićem nije ništa ozbiljno i da će se on pojaviti na prozivci naredne sedmice. Imaćemo na raspolaganju samo tri dana do susreta sa Sjevernom Irskom i nastojaćemo da to vrijeme iskoristimo najbolje što možemo kako bi se pripremili i ostvarili rezultat koji želimo – istakao je Bajević.

Za utakmice sa Sjevernom Irskom, Holandijom i Poljskom pozvani su ovi igrači:

Golmani: Ibrahim Šehić, Asmir Begović, Jasmin Burić, Kenan Pirić.

Odbrana: Ermin Bičakčić, Siniša Saničanin, Ervin Zukanović, Sead Kolašinac, Eldar Ćivić, Anel Ahmedhodžić, Dennis Hadžikadunić, Branimir Cipetić, Darko Todorović, Advan Kadušić.

Vezni red: Rade Krunić, Stjepan Lončar, Miralem Pjanić, Gojko Cimirot, Amir Hadžiahmetović, Amer Gojak, Deni Milošević, Haris Hajradinović, Benjamin Tatar.

Napad: Miroslav Stevanović, Haris Duljević, Edin Džeko, Armin Hodžić, Edin Višća, Elvir Koljić, Smail Prevljak.

Okupljanje našeg tima zakazano je za peti oktobar u hotelu „Terme“ na Ilidži.

(Avaz)