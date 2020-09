BiH će tražiti od Austrije da dozvoli dvojno državljanstvo

Bosna i Hercegovina želi pokrenuti proceduru za potpisivanje sporazuma o dvojnom državljanstvu s Republikom Austrijom, gdje živi i radi veliki broj bh. građana. Važno pitanje Svake godine veliki broj ljudi se odriče bh. pasoša kako bi dobio austrijsko državljanstvo, jer ne postoji mogućnost dvostrukog državljanstva. Kako je za Dnevni avaz potvrdila bh. ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, to je bila jedna od tema razgovora s Almom Zadić, ministricom pravde u vladi Austrije s kojom se jučer sastala u Beču. – Smatramo da je krajnje vrijeme da zaustavimo jedan loš trend. Istovremeno, mi kao država koja teži ka članstvu u EU moramo računati i na tu vrstu mobilnosti i kretanja radne snage, te mislimo da je dobro da imamo sporazum o dvostrukom državljanstvu koji bi regulirao to pitanje – pojasnila je Turković. Prema zvaničnim podacima, svake godine više od dvije hiljade ljudi se ispiše iz bh. državljanstva, najviše zbog pasoša Austrije i Njemačke. Do sada se više od 80.000 Bosanaca i Hercegovaca odlučilo na takav korak.