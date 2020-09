Centralno grijanje Tuzla: Obavještenje o početku sezone grijanja

Predstavnici Centralnog grijanja d.d. Tuzla i Termoelektrane Tuzla su obavili razgovor 29.9.2020 godine na kojem su potvrdili spremnost elemenata sistema daljinskog grijanja za početak sezone grijanja 2020/2021.

”Redovno provjeravamo vanjske temperature po meteorološkom vremenu u 21 sat na Federalnoj meteorološkoj stanici za grad Tuzla i sezona grijanja će početi u skladu sa Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije. (član 24. stav 2. „Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 120C ili manje za početak sezone ili 120C ili više za kraj sezone. Isporuka toplinske energije je kontinuirana (sa noćnim režimom od maximalno 8 sati )“, navode iz Centralnog grijanja Tuzla.

Zvaničnoj sezoni grijanja će prethoditi tehnološka proba sistema u normalnom radu. Za početak tehnološke probe od 1. oktobra pratit ćemo prognoze vremenskih prilika za Tuzlu tako da će početak zvanične sezone grijanja biti u nastavku tehnološke probe. U prvim danima oktobra 2020. godine najavljen je topliji period tako da nakon tog perioda očekujemo početak tehnološke probe sistema daljinskog grijanja.