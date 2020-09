Danas oblačno s kišom

Pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša se očekuje u Posavini, Krajini i dijelu centralne Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 21 do 27, na jugu od 28 do 32 stepena, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Biometeorološka prognoza je povoljna za veći dio zemlje. Tokom prijepodneva, u Krajini i Posavini je moguća nešto izraženija nestabilnost, što će kod osjetljivih osoba uzrokovati manje poteškoće, ali sa odmicanjem dana i ovdje će se opća slika poboljšati. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, s obzirom na to da će osjet sparine mjestimično biti izraženiji. Preporučuje se slojevito odijevanje.