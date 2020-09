Danas sunčano, biometeorološke prilike povoljne

U Bosni će danas, tokom prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove, biti dosta magle ili niske naoblake. Pretežno sunčano vrijeme očekuje se u drugoj polovini dana.

U Hercegovini sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, na jugu zemlje od 16 do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 34 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike za danas su povoljne. Više svježine tokom noći i jutra, ugodno će djelovati na većinu populacije.

Danju toplije, uz duže sunčane intervale i nešto izraženiji osjet sparine u poslijepodnevnim satima, kada je preporučljivo ne pretjerivati sa aktivnostima, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.