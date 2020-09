Danas sunčano, biometeorološke prilike povoljne

UBosni i Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. U poslijepodnevnim satima u planinskim područjima je moguć poneki slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.

Biometeorološke prilike su povoljne. Više svježine tokom noći i jutra, uz miran san, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Danju toplije, uz nešto izraženiji osjet sparine poslije podne. Neophodno je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja. Moguće je da kratkotrajni lokalni pljusak mjestimično pokvari ugođaj.