Danas sunčano, sparno u drugom dijelu dana

U Bosni će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle ili niske naoblake. U Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 30 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme i ne suviše visoke temperature ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti jake. Na jugu sunčanije u odnosu na ostatak zemlje. Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja i ne pretjerivati sa aktivnostima, osobito u drugom dijelu dana kada će se djelimično pojačati osjet sparine.