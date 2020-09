Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2020. godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, sa pozicije “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

1. subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do 1.240.000,00 KM

2. subvencije obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do 450.000,00 KM

3. subvencije novoosnovanim MSP i obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala do 200.000,00 KM.

