Kakve nas vremenske prilike očekuju ove jeseni?

U Bosnu i Hercegovinu jesen je stigla juče u 15:31 sati i trajat će do 21 decembra, kada nastupa zima. Promjenjive vremenske prilike, obilježile su prvi dan jeseni u našoj državi, ipak, meteorolozi poručuju da će ovo biti jedna lijepa jesen sa temperaturama iznad višegodišnjeg prosjeka.

„Kada govorimo o jeseni 2020. godine ona će biti nešto toplija u odnosu na višegodišnji prosjek. Padavina će biti u granicama prosjeka za ovo doba godine. No ono što moramo istaći jeste da se očekuje dosta južine što je i tipično za ovo godišnje doba. Mi ćemo dosta biti pod uticajem toplijih zračnih masa koji će pristizati s juga kontinenta, tako da ćemo imati i dotok vlažnog zraka, koji će često destabilizirati atmosferu u našoj zemlji. Ipak, jesen kao jesen, neće biti previše kišna, jer govorimo o prosječnim količinama padavina, ali treba spomenuti da od drugog dijela jeseni, a to se podrzaumijeva već krajem oktobra i u novembru možemo očekivati i prodore svježih zračnih masa u naša područja, koji će uzrokovati prvi snijeg na planinama centralne i istočne Bosne. Sve u svemu prijatna jesen, a naravno imat ćemo i Miholjsko ljeto, tipično za jesenje periode i to se prognozira za prvu dekadu oktobra, istakao je za RTV SLON Nedim Sladić, meteorolog Face TV-a.