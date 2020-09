Objavljena vremenska prognoza za narednih 15 dana u BiH

Na prostoru Bosne i Hercegovine do petka (2. oktobra) preovladavat će stabilno, pretežno sunčano i umjereno toplo vrijeme za ovo doba godine.

U jutarnjim satima svježe uz slabu maglu u kotlinama i duž riječnih tokova u centralnim područjima zemlje.

U petak i za dane vikenda prognoziraju se česte izmjene vedrih, sunčanih i oblačnih perioda uz kraći pljusak kiše u južnim područjima zemlje.

Jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od 6°C do 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 16°C i 22°C, u Hercegovini do 24°C.

Naredne sedmice (od 5. oktobra), prema raspoloživim prognostičkim materijalima, očekuje se nestabilno vrijeme. Na jesen će nas svakodnevno podsjećati jutarnja magla u kotilinama i na visokim planinama, ali i sve kraći dani.

Jutarnja svježina će izostati zbog izraženijeg južnog strujanja zraka. Smjene perioda s kišom i Suncem karakterisat će ovu sedmicu. Više padavina očekuje se u zapadnim područjima.

Minimalne temperature zraka varirat će između 10°C i 15°C u Bosni, do 17°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 21°C i 26°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 28°C.