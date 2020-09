Ponesite kišobrane

Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Tokom prijepodneva će biti stabilnije i ugodnije, potom će se opšta slika postepeno pogoršavati. Pri tome će, uz kišu i hladnije strujanje, u poslijepodnevnim satima ipak biti malo svježije u odnosu na protekle dane. Kod meteoropata i hroničnih bolesnika moguće su reakcije poput reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, nesanice. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

U Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.