Popodne i u večernjim satima kiša

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i u večernjim satima sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u Hercegovini, zapadnim i istočnim područjima Bosne. Više padavine se očekuju Hercegovini. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 23 °C.

Tmurno vrijeme i povremene padavine, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati poteškoće, koje bi mogle biti dodatno pojačane zahlađenjem. Tokom jutra neophodno je posvetiti pažnju odijevanju. Sa poslijepodnevnim satima, opšta slika će se postepeno popravljati, stoga će se i tegobe kod osjetljivih osoba djelimično umanjiti.

Sutra pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana smanjenje naoblake u Posavini, Krajini i Hercegovini. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuje u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 22 °C.