Skupština Brčkog usvojila Nacrt zakona o zaštiti stanovništva o zaraznih bolesti

Foto: Ilustracija

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH na sjednici održanoj u srijedu, 23. rujna, usvojili su Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Voditelj Odjela za zdravstvo i ostale usluge Akif Pezerović rekao je da se tim zakonom osigurava sustavni pristup u suzbijanju i liječenju zaraznih bolesti te pojasnio kako se trenutno u Distriktu primjenjuje zakon Republike Srpske iz 1995. godine, priopćeno je iz Vlade Brčko distrikta BiH.

“Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Brčko distrikta BiH otklonit će mnoge nedoumice i probleme vezano, između ostalog, i za sankcije zbog kršenja zakonskih odredbi”, kazao je Pezerović.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Brčkog kojim se ovaj propis usklađuje s propisima na razini BiH, ponajprije sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.



“Tim zakonom definiran je novi oblik tehničkog pregleda, a to je preventivni tehnički pregled koji je u entitetima i Brčko distriktu propisivan zakonima o prijevozu u cestovnom prometu i pravilnicima”, kazao je voditelj Pododjela za javni promet i održavanje vozila u Odjelu za javne poslove Vlade Distrikta Mensur Kamenjašević.



Istaknuo je da će izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Distrikta omogućiti gospodarstvenicima jednolik način postupanja u izvršavanju obveze preventivnog tehničkog pregleda vozila, a inspekcijskim tijelima jedinstven način postupanja u slučaju kršenja zakonskih odredbi.



Skupština je donijela i Odluku o zaduženju Brčko distrikta BiH prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) po osnovi udjela Distrikta u raspodjeli sredstava instrumenata za brzo financiranje od MMF-a, a doneseno je i više odluka o utvrđivanju javnog interesa.



Zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine prekinuta je kod razmatranja Prijedloga zaključka kojim se zadužuju Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove i Odjel za javne poslove u vezi s najpovoljnijom lokacijom za izgradnju novog mosta preko rijeke Save.



“Radi se o određenju Skupštine u smislu vođenja računa da se prilikom izrade prostornog plana Brčkog odredi lokacija mosta o kojoj se preko državnih tijela opet mora konzultirati s Republikom Hrvatskom. To je nešto što će se razmatrati u desetljećima koja dolaze. Do konkretizacije i izgradnje mosta ima još puno posla, a ono što je bitno je da se radi na revitalizaciji sadašnjeg mosta koji je naša veza s Gunjom i na razradi modela da li da se uz postojeći gradi još jedan most”, istaknuo je predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić.



Rekao je da će Skupština nastaviti sjednicu i istaknuo da postoji niz bitnih zakonskih prijedloga i odluka koje će se usuglašavati do lokalnih izbora.



“Mislim da Skupština treba raditi do izbora uz nastojanje da se u Parlamentu ne vodi predizborna kampanja. Dogovorili smo da s dnevnog reda ove sjednice skinemo zakone čiji su predlagači parlamentarni klubovi kako bi izbjegli mogućnost političke promocije ili politizacije”, rekao je Kadrić.

Nagovijestio je da razmišlja o mogućnosti predlaganja ukidanja radio i televizijskog prijenosa sjednica Skupštine do lokalnih izbora, stoji u priopćenju.

(Vijesti.ba)