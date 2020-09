Stanje na putevima u BIH

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Vozače teretnih vozila molimo da, kada iza sebe primjete dužu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke, danas se u vremenu od 14 do 17 sati mogu očeikivati kraće obustave saobraćaja na putnom pravcu Teslić-Doboj-Derventa.

Zbog završnih radova u tunelu Vranduk (Zenica-Nemila) vozila se u vremenu od 21 sati do 00:30 sati propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo. Do 08.09. izvodi se testiranje svjetlosne saobraćajne signalizacije u tunelu što može rezultirati izdavanju netačnih upozorenja, zabrana ili ograničenja brzine. Učesnici u saobraćaju unutar tunela nisu obavezni poštivati navedenu signalizaciju.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Obustava saobraćaja na snazi je i u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf), a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo (Jošanica-Rajlovac), kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu (R-448), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na putnim pravcima: Tarčin-Konjic (kod mjesta Zukići), Olovo-Semizovac (most preko Ljubine), Pelagićevo-Srebrenik (u mjestu Špionica), kao i na petlji Blatuša, kod Zenice, a na tim lokacijama saobraća se usporeno.

Izdvajamo i ostale dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraća usporeno: Jablanica-Mostar, Šićki Brod-Srebrenik, Livno-Kamensko, Šešlije-Modriča, Grude-Posušje-Rakitno i Kobiljača-Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice. Na graničnom prelazu Hum/Šćepan polje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć u vremenu od 07 do 19 sati. Granični prelaz Deleuša zatvoren je zbog radova.