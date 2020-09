Stiže nam promjena vremena

Sutra (srijeda) u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magla i niska naoblaka. Poslije podne u višim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 °C.

U četvrtak 17.09.2020., umjereno oblačno, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima, u većem dijelu naše zemlje, očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 °C.

U petak 18.09.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u Bosni se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 18 do 24, na jugu od 28 do 33 °C.