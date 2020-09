Švedski novinar optužuje Ibrahimovića da je maltretirao saigrače u reprezentaciji

Švedski novinar Olof Lund (Lundh) objavio je knjigu u kojoj optužuje najboljeg fudbalera u historiji svoje zemlje Zlatana Ibrahimovića da je maltretirao saigrače u reprezentaciji.

U knjizi je prema pisanju “Expressena” opisano nekoliko Ibrahimovićevih sukoba u reprezentaciji, a jedan od njih bio je s nekadašnjim asom Fredrikom Ljungbergom.

– Bilo je to nasilje odraslih na visokoj razini. To je u osnovi nešto što biste trebali prijaviti policiji. Bilo je grozno – navodno je rekao jedan dugogodišnji čelnik reprezentacije za “Aftonbladet” i dodao:

– Kada je to svako okupljanje, deset dana zaredom svakog mjeseca… nije li to maltretiranje? Ne prijavljujete li ljude policiji zbog takvih stvari?”

Lundh je naveo primjere Rasmusa Elma i Oskara Levickog (Oscar Lewick), iako su oni sami istaknuli da je riječ o pretjerivanju.

– Nikada mi nije rekao da sam loš, to nije istina. Ružio me nakon utakmice s Italijom. Ušao je u svlačionicu i rekao ‘Trebao si ga ubiti’. Mislio je na igrača za kojim sam trčao. Nisam ništa rekao. Samo sam sjedio. Pomislio sam da sam ga mogao srušiti, ali onda bi bio slobodni udarac u opasnoj situaciji. Grankvist (Granqvist) je ostao, ali je posrnuo. Ali to nije bila ekstremna uvreda, samo je govorio ‘Trebao si ga ubiti’. Prošao sam i gore. Mogao sam ga srušiti i bio bi slobodni udarac, ali sam pomislio: ‘Naravno da sam mogao, ali tada bih možda bio još i više žrtveni jarac zbog slobodnog udarca u opasnoj situaciji’ – rekao je Levicki i dodao:

– Nikada nisam osjećao da je postao nepodnošljiv ili nešto slično. On uvijek želi pobijediti i izvući maksimum iz sebe i svojih saigrača, ali nikada nisam imao dojam da tjera ljude ili nešto slično.

Elm također nije želio komentarisati navode o maltretiranju u svlačionici, ali je poručio kako je slika dosta iskrivljena i da nije baš sve tako kako piše Lund.

Ibrahimović je za reprezentaciju Švedske nastupao od 2001. do 2016. godine.

(Avaz)