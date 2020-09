U Bosni i Hercegovini danas sunčano i toplo

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i toplo, a lokali pljuskovi su mogući u drugom dijelu dana.

Ujutro će umjerene do pretežne oblačnosti biti u centralnim, južnim i jugozapadnim krajevima, magla je moguća po kotlinama i u riječnim dolinama,.

Tokom dana u većini krajeva biće promjenjivo oblačno vrijeme, a poneki pljusak je moguć u planinskim krajevima na istoku i u visokoj Hercegovini.

Duvaće uglavnom slab i promjenjiv istočni vjetar, na jugu zapadni, u Krajini slab južni.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 18, u planinama od osam, a maksimalna dnevna od 24 do 29, u planinama od 20, na sjeveroistoku i do 31 stepen Celzijusov.