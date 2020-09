U RS-u se povećao broj djece zaražene koronavirusom, ali ne zbog škole

U Republici Srpskoj od početka septembra povećan je broj djece školskog uzrasta koja su pozitivna na virus korona, kažu u Institutu za javno zdravstvo RS-a.

Epidemiologinja Jela Aćimović rekla je da je u septembru među djecom do pet godina potvrđeno 19 slučajeva, od šest do 14 godina 93 slučaja, a među djecom od 15 do 19 godina 90 slučajeva.

Aćimovićeva je rekla na konferenciji za novinare u Banjoj Luci da do porasta broja oboljele djece nije došlo zbog prenosa virusa u školi, već u zajednici.

“Najveći broj djece koja su oboljela je zaraženo u porodici, a imamo ih i u nekim drigim vidovima kontakta kao što su treninzi. Međutim, u školama je najmanje do sada bilo prenosa”, rekla je Aćimović.

